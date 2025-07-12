Зеленский назвал Путина «убийцей без эмоций»
- 12.07.2025, 14:55
Президент Украины объяснил, что он и глава Кремля по-разному относятся к войне.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил мотивы Владимира Путина, объяснив разницу между своим отношением к войне и позицией главы РФ.
Так, в интервью BBC Зеленский рассказал, что у него была долгая встреча с Путиным в декабре 2019 во Франции. При этом украинский президент подчеркнул, что Путин лишен человечности, он скорее безэмоциональный убийца.
«Он не человек в смысле человечности…. Знаете, он просто делает свою работу, без эмоций, как убийца», - отметил он.
Зеленский также объяснил, что он и Путин по-разному относятся к этой войне.
«Для меня моя работа – это часть моей жизни. Я действительно люблю Украину и я хочу мира. Я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина эта война и есть его жизнь», - подчеркнул украинский лидер.