Стало известно, когда Конгресс США может принять закон об «адских» санкциях против РФ 2 12.07.2025, 15:12

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Трамп требует доработать законопроект.

Работа над законопроектом о «костедробительных» санкциях против России в Конгрессе США активизировалась на фоне публичного недовольства Дональда Трампа российским диктатором. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников издания, знакомого с позицией Трампа, текст законопроекта всё ещё требует доработки. В нынешнем виде документ не даёт президенту США достаточной гибкости в применении санкций без оглядки на позицию Конгресса. Сейчас Белый дом работает с авторами законопроекта над тем, чтобы дать Трампу больше свободы в применении этого закона после его утверждения американским парламентом.

Представитель сенатора Линдси Грэма, одного из двух авторов законопроекта, сообщил агентству Reuters, что документ, вероятно, начнут рассматривать не раньше 21 июля, поскольку сейчас у Конгресса есть более важные приоритеты. Однако уже в августе одна из палат Конгресса уйдет на каникулы, так что время на принятие закона будет «крайне ограничено».

Тем временем союзники США с нетерпением ждут понедельника, поскольку Трамп обещал сделать в этот день «большое заявление» по России, пишет Reuters. Однако их все еще терзают сомнения касательно того, отказался ли Трамп от попыток наладить хорошие отношения с Россией и насколько он действительно готов внедрять на практике законопроект Линдси Грэма.

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