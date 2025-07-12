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ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает «Шахеды»

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  • 12.07.2025, 15:28
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ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает «Шахеды»
Фото: rheinmetall.com

Безупречный результат.

В Воздушных силах ВСУ показали видео, на котором зенитные артиллерийские комплексы Skynex уничтожают российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

«Зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall на службе в Воздушных силах показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БпЛА», - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Время и место работы зенитной установки в ВСУ держат в секрете. Судя по видео, продуктивная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки отлично зарекомендовала себя в борьбе с вражескими беспилотниками.

ПВО Skynex в Украине

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО является довольно новой, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде немецких зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту.

В январе сообщалось, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявленный новый пакет помощи.

Через три месяца, уже в апреле, у Украины появился еще один комплекс ПВО Skynex, переданный Германией. Еще в феврале 2023 года сообщалось, что Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex.

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