«Кофе стал роскошью» 3 12.07.2025, 15:39

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Белорусы шокированы ценами в магазинах.

Белоруска показала в TikTok ценники на кофе в одном из белорусских магазинов. BGmedia разбирался, что стоит за ростом цен.

Видео с ценами на прилавке в одном из белорусских магазинов быстро разлетелось в TikTok.

Под бодрую музыку автор показывает шокирующие цены на кофе. Вот некоторые из них:

Dallmayr Crema prodomo — 91,57 рубля и 117,99

Barista Pro Crema — 96,98

Lavazza Qualità Oro Premium — 149,99

Boggi Espresso — до 94,17 рублей

Barista Pro Bar — 56,99

«Народ, что я пропустила? Откуда такие цены в Беларуси на зерновой кофе? Переходим на «Жокей»?», — спрашивает автор ролика.

Под видео — более 300 комментариев. Пользователи сетуют на астрономические цены, другие пишут про мировой кризис.

«Точно также была вчера в шоке от цен на кофе».

«»Жокей» почти в два раза подорожал… и странно: как был фигня, так и остался».

«Если и дальше так пойдет, в магазины будем ходить, чтобы просто погреться».

«Что дорогой — ладно. Но некоторые сорта вообще исчезли!».

«Сейчас крупнейшие поставщики кофе в мире страдают от засухи, урожая нет практически в Бразилии, во Вьетнаме прошел сильнейший тайфун. Ситуация сейчас плачевная там, цены на кофе взлетели по всему миру. Если вы не знали, то сначала разберитесь в ситуации».

«Из-за роста спроса и неурожая во многих странах-производителях мировые цены на кофе выросли сильно, и нам негде взять дешевый».

«Вы новости хоть нужные читаете? Стоимость кофейных зерен достигла максимума за последние 47 лет. Неурожай».

Другие с иронией смотрят на официальную статистику.

«Средняя зарплата по Белстату уже почти 1 000 долларов. Так почему бы и кофе не пить за 150?»

Журналисты также посмотрели ценники на зерновой кофе на сайте «E-доставка». И они не сильно отличаются от тех, что показала в ролике белоруска.

Скриншот с сайта E-dostavka

Скриншот с сайта E-dostavka

Кофе дорожает во всем мире

И действительно, пугающие цены на кофе — боль не только белoрусов.

По данным агентства Reuters, участники ежегодного съезда Национальной кофейной ассоциации США, который прошел в Хьюстоне в начале марта, были шокированы резким ростом фьючерсов на кофе арабика. По сравнению с ноябрем 2024 года цены на бирже ICE выросли на 70%. Эта биржа служит ориентиром для формирования мировых цен на кофе.

Почти утроились за 2024 год и мировые цены на какао. Здесь причина – четвертый подряд засушливый сезон в Западной Африке. Из-за экстремальных погодных условий и болезни погибли урожаи в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые вместе производят две трети мирового объема какао. В результате, как рассказал The Financial Times сырьевой аналитик Rabobank Оран ван Дорт, цены на шоколад достигли «астрономических уровней». И в этом году, по его словам, риск роста сохраняется.

Беларусь в импортной ловушке: ни зерна, ни стабильных цен

Так как все кофейное сырье — импортное, рост цен в Беларуси — почти автоматический. Обжарщики, как говорит представитель River Roasters, покупали зеленые зерна за $7,5–8 полгода назад, сейчас — по $10, а скоро будет по $12.

«Чашка капучино скоро будет стоить девять рублей. Кофейни на островках в бизнес-центрах могут просто не выжить», – говорит основатель «Кофе Саунд» Никита Чаков.

В свою очередь Эксперт BEROC Анастасия Лузгина подтверждает, что рост цен продолжится. В феврале 2025 года по сравнению с прошлым годом кофе подорожал на 26%, шоколад — на 30%. Эксперты предупреждают: это только начало. Цены и дальше продолжат расти.

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