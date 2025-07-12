Foreign Affairs: Украине необходим послевоенный план 12.07.2025, 15:40

Опыт Грузии показывает, что Москва продолжит агрессию.

После окончания войны в Украине Запад должен быть готов к новому этапу конфликта — продолжающемуся давлению со стороны России. Опыт Грузии показывает, что прекращение огня без четкого плана по обеспечению безопасности и интеграции в западные институты лишь создает условия для дальнейшей агрессии Москвы, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В 2008 году Россия вторглась в Грузию, заняв 20% ее территории. После короткой войны Запад помог достичь перемирия, но не ввел санкции против России и вскоре нормализовал отношения.

США начали «перезагрузку» отношений с Москвой, а ЕС возобновил экономическое сотрудничество. Грузия не получила ни гарантий безопасности, ни дорожной карты в НАТО или ЕС. В результате страна оказалась уязвимой перед российским влиянием и постепенно скатилась к авторитаризму под контролем пророссийской партии «Грузинская мечта».

Украина сталкнется с аналогичной угрозой. Если перемирие будет достигнуто без долгосрочной стратегии, Россия может использовать его как паузу перед новым наступлением. Пример Грузии показывает, что отсутствие четких условий и гарантий после конфликта может привести к подрыву демократии и стратегическому сближению с Кремлем.

Запад должен предложить Украине реальные гарантии безопасности, включая военную помощь, поддержку оборонной промышленности, экономическую интеграцию и движение к членству в НАТО. Только так можно прервать цикл российской агрессии.

Иначе Украина рискует повторить грузинский сценарий — перемирие, за которым последует подрыв суверенитета и утрата курса на Запад.

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