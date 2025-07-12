Белорусам предлагают работать за менее чем $30 в месяц

Белорусам предлагают работать за менее чем $30 в месяц1
- 12.07.2025, 16:01
На рынке труда есть вакансии с зарплатами меньше 100 рублей в месяц.
В Беларуси довольно остро стоит вопрос кадров. Компании ищут сотрудников, в том числе на вакансии с минимальной нагрузкой и мизерной оплатой. Предлагают от 72 рублей в месяц за четыре часа работы в неделю.
Более того, даже на такую должность попасть непросто: нужны «чистые» трудовые книжки, опыт и дипломы, отмечает «Зеркало».
В торговый дом «Лагуна» в Щучине ищут уборщика на 0,1 ставки. То есть работать предстоит четыре часа в неделю. Зарплата — 72,6−75 рублей (здесь и далее, скорее всего, до уплаты налогов). Но, оказывается, брать готовы не всех. Важно, чтобы у человека не было негативных записей в трудовой.
Примечательно, что в ТД «Лагуна», но в Слуцке есть похожая вакансия на такую же нагрузку и с одинаковым набором обязанностей, но оплата — 115−125 рублей.
Примерно за те же деньги, а именно 72,6 рубля, на Климовичском ликеро-водочном заводе ждут грузчика. Ставка такая же.
В Михалевской средней школе Бобруйского района хотят нанять помощника воспитателя на замену основного работника. За ту же минимальную долю ставки предлагают 72,6−78,76 рубля. Ждут кандидата со средним специальным образованием.
Там же требуется воспитатель дошкольного образования, оплата за 0,1 ставки — 72,6−80,52 рубля. Требуется высшее образование.
Минимально собираются платить в «Медтехноцентре» аппаратчику очистки сточных вод и лаборанту химического анализа — 72,6−73 рубля. Требуется среднее специальное образование и опыт работы два и три года соответственно.
В детсад № 2 города Свислочь ищут учителя-дефектолога с высшим образованием на 0,175 ставки. Заработок предлагают 127,05 рубля.
А в Минское облпотребобщество нужен главный экономист с высшим образованием и опытом работы в системе потребкооперации не менее семи лет. Ставка — 0,1, а оплата — 130−140 рублей.
В управление спорта и туризма Витебского облисполкома ищут инспектора по кадрам на 0,125 ставки. Оплату предлагают тоже 130−140 рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и хотя бы год опыта.