Европа нашла мощного поставщика современного оружия на замену американскому
- 12.07.2025, 16:10
За последние пять лет эта страна вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия.
Южная Корея постепенно становится ключевым поставщиком оружия для европейских союзников США на фоне стремительного истощения американских запасов и неопределенности в связи с приходом в Белый дом Дональда Трампа.
Как пишет CNN, особенно активное сотрудничество Сеул развивает с Польшей, которая, находясь на восточном фланге НАТО, усиленно готовится к возможной войне с Россией.
Недавно Польша завершила сделку по закупке второй партии южнокорейских танков – речь идет о 180 единицах, заказанных в рамках соглашения, подписанного еще в 2022 году. Таким образом, Варшава планирует довести количество южнокорейской бронетехники в своих войсках почти до 1000 единиц.
В Министерстве обороны Польши подчеркнули, что часть новых танков заменит советскую технику, которую страна передала Украине для ее борьбы против российской агрессии. По данным Центра Вильсона в Вашингтоне, Польша уже передала Украине более 300 танков, а также свыше 350 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
Между тем, согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние пять лет Южная Корея вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия. За этот период почти половина (46%) всего корейского военного экспорта пришлась на Польшу. На втором месте Филиппины с 14%, а на третьем – Индия с 7%.
CNN отмечает, что затягивание войны в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке привели к заметному сокращению запасов вооружений США. Поэтому союзники Вашингтона начали активнее искать альтернативные источники поставок. Согласно докладу Центра Стимсона за 2024 год, Южная Корея все чаще становится для них оптимальным выбором.