«Плешивый неандерталец Лукашенко испугался ИИ»4
- 12.07.2025, 16:18
Белорусы высмеяли заявление диктатора про технологии.
Выступая на «Славянском базар в Витебске», престарелый белорусский правитель неожиданно начал размышлять об ИИ и том, куда могут завести человечество современные технологии.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили Лукашенко:
«Наденьте ему шапочку из фольги».
«Безголовый советует беречь головы... Изыди».
«Как страшно, когда человек гордится своим невежеством! Еще страшнее, когда невежда получил власть и он использует ее с позиций своего узкого кругозора, ограниченного лексикона. Ужас! Как только он открывает рот, здравомыслящие люди понимают, что сейчас им станет неуютно и стыдно...»
«Как только он отрывается от бумажки, то мысль его начинает скакать, как дикий мустанг».
«Со своей головой Лука никогда и не дружил».
«Плешивый неандерталец опасается, что ИИ нельзя побить палками, кинуть в тюрьму, отжать у него бизнес или заставить ходить строем».