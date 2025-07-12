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«Плешивый неандерталец Лукашенко испугался ИИ»

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  • 12.07.2025, 16:18
«Плешивый неандерталец Лукашенко испугался ИИ»

Белорусы высмеяли заявление диктатора про технологии.

Выступая на «Славянском базар в Витебске», престарелый белорусский правитель неожиданно начал размышлять об ИИ и том, куда могут завести человечество современные технологии.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили Лукашенко:

«Наденьте ему шапочку из фольги».

«Безголовый советует беречь головы... Изыди».

«Как страшно, когда человек гордится своим невежеством! Еще страшнее, когда невежда получил власть и он использует ее с позиций своего узкого кругозора, ограниченного лексикона. Ужас! Как только он открывает рот, здравомыслящие люди понимают, что сейчас им станет неуютно и стыдно...»

«Как только он отрывается от бумажки, то мысль его начинает скакать, как дикий мустанг».

«Со своей головой Лука никогда и не дружил».

«Плешивый неандерталец опасается, что ИИ нельзя побить палками, кинуть в тюрьму, отжать у него бизнес или заставить ходить строем».

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