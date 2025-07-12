Путин лишний Ариф Юнусов, The Insider

12.07.2025, 16:27

Россия не смогла помешать Турции примирить Азербайджан с Арменией.

Лидеры Азербайджана и Армении 10 июля в Абу-Даби договорились о подписании мирного договора. Парадоксальным образом это их решение может быть связано с недавним российско-азербайджанским обострением отношений, а также с арестами представителей пророссийской оппозиции в Армении — и не только. По мере примирения Армении с Азербайджаном, Россия теряет контроль над Южным Кавказом. И все это к выгоде США.

В ходе рейда российских силовиков в Екатеринбурге 27 июня 2025 года были убиты два азербайджанца, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, а более 50-ти человек арестованы. Это событие вызвало жесткую ответную реакцию Азербайджана, правда без убийств, но с демонстративно-показательными арестами находившихся в Баку россиян.

Кризис в отношениях двух стран вызвал широкую реакцию и многочисленные комментарии. Среди них преобладали публикации о роли азербайджанской диаспоры в России, ее связи с криминалом и т.д. То есть, все воспринималось через призму отношений двух стран. Или даже как столкновение амбиций Алиева и Путина.

Между тем проблемы в отношениях двух стран возникли отнюдь не из-за трагических событий в Екатеринбурге и мигрантского вопроса. Есть скрытые, более важные аспекты, которые и привели к этой ситуации. После Карабахской войны в 2020 году Азербайджан четко занял пророссийскую позицию, тогда как Армения стала дрейфовать в сторону Запада.

Это сразу отразилось на переговорном процессе — Армения предлагала проводить встречи и вести переговоры в Европе или в США, тогда как Азербайджан предпочитал российскую площадку. В итоге, с конца 2023 года во встречах лидеров двух стран возникла пауза, что однако не остановило сам переговорный процесс, который теперь шел дистанционно, когда по дипломатическим каналам стороны отправляли друг другу свои предложения и замечания по тексту мирного договора.

Мир без влияния России

Армения и Азербайджан еще 13 марта 2025 года объявили, что завершили переговоры и согласовали текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. То есть, оставалось только объявить о дате и месте подписания мирного договора. Армения выразила согласие начать консультации с Азербайджаном по этому вопросу.

В Азербайджане знали о негативном отношении России к подписанию этого документа. Ведь это неминуемо приведет не только к прекращению почти 40-летнего конфликта, но и к нормализации отношений Армении с Турцией, что, в свою очередь неминуемо негативно скажется на роли России на Южном Кавказе.

Поэтому Азербайджан выставил условия для подписания мирного договора, главным из которых было требование, чтобы Ереван прежде внес изменения в свою Конституцию и удалил оттуда упоминание Декларации о независимости 1990 года, где содержится призыв к включению Нагорного Карабаха в состав Армении.

Армянские власти тогда ответили, что готовы внести изменения, но для этого требуется проведение референдума, что возможно только после новых парламентских выборов в июне 2026 года. По сути, требование Азербайджана означало объявление перерыва на полтора-два года, что полностью устраивало Россию. Но не Турцию, где открыто говорили, что открытие границы и начало прямой торговли упрочит экономические связи и откроет Армению для турецкого влияния. Это укрепит и позиции Турции на Южном Кавказе, а также позволит выдавить Россию из региона.

Открытие границы и начало прямой торговли не только укрепит позиции Турции на Южном Кавказе, но и позволит выдавить Россию

Такая политика и будущая роль Турции находили полную поддержку в США. Правда, в последние годы у Турции возникли разногласия с Штатами, в первую очередь из-за покупки российских систем ПВО. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась. Во многом потому, что у Трампа и его команды в связи с проблемой безопасности Израиля был свой весьма амбициозный план по новому миропорядку на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.

По сути, речь о продолжении начатой в 2020-2021 годах Трампом политики подписания «Соглашения Авраама» — серии договоров о нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Тогда Израиль при посредничестве администрации Трампа установил мирные отношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Теперь же задача стала более амбициозной — к «Соглашению Авраама» США намерены подключить не только арабские страны, в первую очередь Сирию и Ливан, но также и неарабские, а том числе Азербайджан (с перспективой потом подключения Казахстана и Узбекистана) и Армению.

В рамках этого плана необходимо было возродить былой союз трех стран — Турции, Израиля и Азербайджана. Эти страны играют для США ключевые роли на Ближнем Востоке. Вот почему администрация Трампа начала политику по смягчению отношений Турции и Израиля с перспективой их сближения. В этом отношении стал важен Азербайджан, имевший стратегические связи как с Турцией, так и с Израилем. В феврале 2025 года состоялся важный визит помощника президента Азербайджана Ханлара Гаджиева в Израиль.

В марте после встречи с Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на обратном пути внезапно остановился в Баку, где провел четырехчасовые конфиденциальные переговоры с Алиевым. Как позже выяснилось, речь шла о подключении Азербайджана к «Соглашению Авраама», улучшению отношений Израиля и Турции и переговорному процессу с Арменией.

Вслед за тем развернулись напряженные переговоры США и Турции, в ходе которых разногласия двух стран были в основном решены. Одновременно при посредничестве уже Азербайджана начались первые контакты по смягчению конфронтации между Турцией и Израилем. В связи с этим 8 мая 2025 года в Баку прошли конфиденциальные встречи руководителей силовых структур Турции и Израиля, почему не состоялся анонсированный вояж в Москву для участия в параде 9 мая президента Азербайджана Алиева.

Турция вступает в игру

В свою очередь Турция совместно с США вела активную работу по завершению армяно-азербайджанского конфликта и подписанию мирного договора. Когда в марте и апреле Азербайджан стал делать резкие заявления в адрес Армении, а в провластных СМИ, к радости России, начали появляться публикации о возможной войне с Арменией, именно Турция останавливала эту эскалацию напряженности.

В то же время Эрдоган постоянно убеждал Алиева поскорее подписать мирный договор с Пашиняном, ибо в случае смены власти в Армении ситуация резко изменится в пользу России. Особое внимание уделялось тому, что Пашинян с 2023 года продвигает инициативу «Перекресток мира», предлагая восстановить и использовать все транспортные маршруты, которые проходили через территорию Армении.

Алиев против этой идеи не возражал, но считал, что начинать следует с открытия южной дороги (так называемый Зангезурский коридор), которая соединит Азербайджан с Нахичеванью — его анклавом, расположенным к югу от Армении. Но тут встал вопрос с суверенитетом Армении относительно грузоперевозок через ее территорию.

Однако и здесь Пашинян проявил гибкость и еще в марте опубликовал статью под названием «О каналах коммуникации между Арменией и Азербайджаном», в которой предложил Азербайджану на основе принципа взаимности передать иностранной стороне (компании, организации) функции паспортного, таможенного и иного контроля грузов и граждан при пересечении армяно-азербайджанской границы.

Эта идея Пашиняна вначале не была принята Азербайджаном, но нашла поддержку в администрации Трампа. В мае США предложили Азербайджану и Армении план. Согласно ему стороны должны передать управление транспортными маршрутами американской компании, которая и будет осуществлять контроль за грузоперевозками. Участия России, о котором в этом проекте говорили после 2020 года, такая схема явно не предполагает.

В мае США предложили Азербайджану и Армении свой план — передать управление транспортными маршрутами американской компании

Одновременно на Алиева оказывалось давление, чтоб он не увязывал подписание мирного договора с требованием внесения поправок в Конституцию Армении. И для решения всех этих вопросов Алиеву и Пашиняну было предложено возобновить личные встречи и провести переговоры. Поскольку место встречи двух лидеров выбрать было нелегко, чтобы никто не казался в слабом положении, то были предложены ОАЭ, где американцы в последнее время проводят многие важные консультации. То есть, по сути, это было бы встречей на американской площадке.

Не потерять Кавказ

Разумеется, в Кремле знали об этих процессах и переговорах и с тревогой наблюдали за ними. Ведь после свержения Асада в Сирии Россия практически была удалена из Ближнего Востока. На очереди оказался Южный Кавказ.

Неудивительно, что Кремль в этот момент попробовал запустить антикризисный сценарий. 30 апреля 2025 года первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко был назначен куратором в отношениях России с Арменией, то есть стал ответственным за происходящие внутри Армении события. Как было объяснено после назначения российским журналистам, руководство Армении «все сильнее дрейфует в сторону Запада, что недопустимо с точки зрения российской госполитики».

В Армении пророссийские силы быстро пришли в движение, с конца мая ситуация в стране становилась все напряженнее. В ответ 18 июня 2025 года за призывы к свержении власти был арестован один из активистов оппозиции российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, а 26 июня по обвинению в подготовке государственного переворота и захвата власти были арестованы еще 14 человек, в их числе известный критик властей и лидер протестов архиепископ Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян.

Учитывая, что в это же самое время состоялся рейд российских силовиков в Екатеринбурге, речь, похоже, действительно идет о том, что Россия готовила синхронные акции по дестабилизации ситуации в Армении и в Азербайджане. Разумеется, как внутренней, так и в случае, с Азербайджаном, внешней, учитывая численность азербайджанской диаспоры и ее роль. А жесткие действия Пашиняна в Армении и ответные действия Алиева против России говорят о том, что они имеют поддержку и гарантии от внешних игроков и в первую очередь от США.

Еще более характерна демонстративная встреча 10 июля лидеров Азербайджана и Армении и прямые переговоры без участия России в Абу-Даби, одном из важных для США дипломатических контактных центров на Ближнем Востоке. В течение пяти часов стороны, как они сами заявляют, весьма плодотворно обсудили все поступившие предложения по подписанию мирного договора и дальнейших действий в азербайджано-армянских отношениях. Судя по всему, скоро будет еще одна встреча лидеров Азербайджана и Армении, возможно в США с участием президента Трампа и подписание осенью мирного договора.

И тут показательна реакция России на встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби — с одной стороны, официальные лица России приветствовали прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении. А с другой, Кремль прибег к излюбленному своему инструменту давления: Россельхознадзор внезапно нашел «вредителей» и ограничил импорт азербайджанских и армянских товаров.

Это означает, что впереди Азербайджан и Армению ждут серьезные осложнения и давление со стороны России. Особенно с учетом того, что инструментов влияния на Армению, в отличие от Азербайджана, у России по-прежнему хватает, начиная с все еще существующей российской военной базы и заканчивая тесными экономическими связями.

Ариф Юнусов, The Insider

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