Украинский боксер Усик поразил Сеть молниеносной работой по груше
- 12.07.2025, 16:33
Эффектное видео.
Александр Усик понемногу завершает свою подготовку в тренировочном лагере к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мира в очередной раз показал фрагмент со своей тренировки.
Свежее видео появилось в TikTok Александра Усика 11 июля. Украинский боксер продемонстрировал, как быстро и эффектно может работать по боксерской груше, пишет «24 Канал».
Усик не стал никак подписывать это видео, только добавив тег реванша против Даниэля Дюбуа. Поклонники украинца поражены, с какой легкостью их кумир отбивает эту грушу даже не глядя на нее.
@oleksandr.usyk #usykdubois2 ♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk
Александр Усик набрал отличную форму перед второй битвой с Дюбуа на лондонском стадионе «Уэмбли» 19 июля. В то же время Дюбуа отмечается своей мощью, а теперь Даниэль стал еще более угрожающим. Его рельеф тела просто поражает.
На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.