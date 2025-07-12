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Украинский боксер Усик поразил Сеть молниеносной работой по груше

  • 12.07.2025, 16:33
Украинский боксер Усик поразил Сеть молниеносной работой по груше
Александр Усик

Эффектное видео.

Александр Усик понемногу завершает свою подготовку в тренировочном лагере к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мира в очередной раз показал фрагмент со своей тренировки.

Свежее видео появилось в TikTok Александра Усика 11 июля. Украинский боксер продемонстрировал, как быстро и эффектно может работать по боксерской груше, пишет «24 Канал».

Усик не стал никак подписывать это видео, только добавив тег реванша против Даниэля Дюбуа. Поклонники украинца поражены, с какой легкостью их кумир отбивает эту грушу даже не глядя на нее.

@oleksandr.usyk #usykdubois2 ♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk

Александр Усик набрал отличную форму перед второй битвой с Дюбуа на лондонском стадионе «Уэмбли» 19 июля. В то же время Дюбуа отмечается своей мощью, а теперь Даниэль стал еще более угрожающим. Его рельеф тела просто поражает.

На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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