Украинский боксер Усик поразил Сеть молниеносной работой по груше 12.07.2025, 16:33

Александр Усик

Эффектное видео.

Александр Усик понемногу завершает свою подготовку в тренировочном лагере к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мира в очередной раз показал фрагмент со своей тренировки.

Свежее видео появилось в TikTok Александра Усика 11 июля. Украинский боксер продемонстрировал, как быстро и эффектно может работать по боксерской груше, пишет «24 Канал».

Усик не стал никак подписывать это видео, только добавив тег реванша против Даниэля Дюбуа. Поклонники украинца поражены, с какой легкостью их кумир отбивает эту грушу даже не глядя на нее.

Александр Усик набрал отличную форму перед второй битвой с Дюбуа на лондонском стадионе «Уэмбли» 19 июля. В то же время Дюбуа отмечается своей мощью, а теперь Даниэль стал еще более угрожающим. Его рельеф тела просто поражает.

На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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