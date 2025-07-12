Президент Финляндии тайно принял участие в любительском триатлоне 12.07.2025, 16:49

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Александр Стубб

Александр Стубб занял 2-е место.

В финском городе Еройнен прошел традиционный триатлонный уик-энд.

В пятницу состоялись соревнования на спринтерской дистанции: 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега.

В стартовом протоколе среди участников был зарегистрирован участник под инициалами A.S. Позднее выяснилось, что под этим обозначением выступает президент Финляндии Александр Стубб, пишет «Трибуна».

Он преодолел дистанцию за 1:04:19 и занял второе место в мужской категории «фитнес».

Когда президент пересек финишную черту, диктор объявил под аплодисменты трибун: «Александр Стубб».

Отметим, что президент Финляндии еще и прекрасно играет в гольф, что помогло ему во время переговоров с Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Александр Стубб

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