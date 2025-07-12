«Знаковое предприятие» Мозырского района распродают за долги 1 12.07.2025, 16:57

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На аукцион выставлен стратегический тягач.

На площадке «БелЮрОбеспечение» появился ряд аукционов по продаже техники предприятия-должника ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж», обратил внимание «Флагшток».

На аукционы выставлены специализированные грузовики, трубоукладчики и полуприцепы. Например, четырехосный МАЗ-543 1970 года выпуска. Такие машины могут перевозить стратегические ракетные комплексы. Начальная цена тягача — 22 240 рублей.

Тяжелый тягач МАЗ-543

Фото: «БелЮрОбеспечение»

Кроме того, организация продает и другую технику советских времен двойного предназначения.

Некоторые торги не состоялись из-за отсутствия покупателей.

На сайте предприятия сказано, что оно было образовано в 1972 году и «является одним из знаковых предприятий Мозырского района». Компания выполняет работы по монтажу технологического оборудования, металлоконструкций, железобетонных изделий, трубных узлов, грузоподъемных кранов.

Вероятно, проблемы на предприятии начались уже давно. Об этом позволяют судить отзывы, оставленные на карте Google.

«В организации творится бардак», — написал пользователь три года назад.

«Ужас, зарплаты к самому концу месяца, отпускные даются не за три дня до отпуска, а после выхода с отпуска, за свой счет отправляют надолго, талоны за вредность не дают», — поделился другой работник.

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