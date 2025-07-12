Лукашенко снова стал пропадать с радаров 2 12.07.2025, 17:18

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Доклады по телефону, вертолетные инспекции без фото и видео — тенденции последних дней.

12 июля Лукашенко принял у себя бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Пресс-служба пока опубликовала лишь одно фото правителя Беларуси с этой встречи. И несколько — Додона. «Живой!» — приветствовал он гостя у себя во дворце. При этом сам Лукашенко в последние дни появляется на публике с перерывами в несколько дней.

Так, после совещания по разведению коз в Могилевской области, состоявшегося 8 июля, он исчез с радаров до вечера 10 июля, появившись на открытии «Славянского базара», отмечает «Салідарнасць».

К слову, новость о важности козоводства все это время занимала главную позицию на сайте провластного агентства БелТА.

11 июня правитель якобы инспектировал Шкловский район на вертолете. Но ни фото, ни видео этой инспекции до сих пор не опубликовано.

Придворный телеграм-канал оригинально охарактеризовал рабочую пятницу Лукашенко: «Целый ряд телефонных докладов». Речь о разговорах с главой МЧС и управделами администрации.

И вот сегодня новый заголовок — «Несмотря на все сложности и трудности». И хоть он посвящен встрече с Додоном, общую ситуацию лучше и не опишешь. Похоже, 70-летнему диктатору все сложнее ежедневно демонстрировать на самом деле отсутствующую бодрость духа.

Впрочем, он и сам об этом догадывается, судя по цитатам его пресс-службы. На встрече с гостем из Молдовы он сам назвал себя «древним». Тот случай, когда за язык никто не тянул.

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