Украинских школьников научат управлять FPV-дронами

Украинских школьников научат управлять FPV-дронами1
- 12.07.2025, 17:20
Министерство образования и науки страны утвердило обновленную «Защиту Украины».
Украинских школьников будут учить управлению FPV-дронами в рамках обновленной «Защиты Украины» для учреждений среднего образования. Соответствующие изменения в предмете уже утверждены приказом Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что в обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания «Защиты Украины» вошли:
- симуляторы для управления FPV-дронами с компьютерами;
- дроны для практического обучения;
- радиостанции для изучения основ связи;
- интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;
- планшеты для обучения;
- современное мультимедийное оборудование;
- манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи;
- турникеты и средства остановки кровотечения;
- комплекты тактической медицины;
- тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм;
- обновленные каски и бронежилеты;
- противогазы с сертификатами качества;
- средства химической защиты;
- другое необходимое оборудование.
- Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях, - сказано в сообщении МОН.