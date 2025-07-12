Украинских школьников научат управлять FPV-дронами 1 12.07.2025, 17:20

Министерство образования и науки страны утвердило обновленную «Защиту Украины».

Украинских школьников будут учить управлению FPV-дронами в рамках обновленной «Защиты Украины» для учреждений среднего образования. Соответствующие изменения в предмете уже утверждены приказом Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что в обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания «Защиты Украины» вошли:

- симуляторы для управления FPV-дронами с компьютерами;

- дроны для практического обучения;

- радиостанции для изучения основ связи;

- интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;

- планшеты для обучения;

- современное мультимедийное оборудование;

- манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи;

- турникеты и средства остановки кровотечения;

- комплекты тактической медицины;

- тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм;

- обновленные каски и бронежилеты;

- противогазы с сертификатами качества;

- средства химической защиты;

- другое необходимое оборудование.

- Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях, - сказано в сообщении МОН.

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