Проблемы МАЗа на российском рынке нарастают 12.07.2025, 17:37

Неутешительные итоги первого полугодия для завода.

Российское агентство «АСМ-холдинг» опубликовало итоги продаж грузовых автомобилей и автобусов на рынке РФ в июне, а также за первое полугодие 2025-го. И снова неутешительные новости для Минского автозавода, пишет «Салідарнасць».

Так, в июне на российском рынке было продано 15 автобусов МАЗ, что на 1 единицу больше, чем в июне 2024-го. Но это очень слабое утешение, так падение по результатам первого полугодия составило 2,2 раза — 132 автобуса против 294 за аналогичный период прошлого года.

Не лучше выглядит ситуация и с грузовиками. За июнь их продали в России 199 единиц (515 в июне 2024-го), а с января по июнь 2025-го — 1601 грузовик (2844). Падение продаж по сравнению с июнем прошлого года составило –61,4%, а сравнение с первыми месяцами прошлого года выглядит так: –43,7%.

Как отмечает Позірк со ссылкой на профильные российские сайты, автозавод «БелДжи», наоборот, нарастил продажи.

Но тут есть один нюанс: белорусский производитель активно демпингует в России, предлагая скидки до $5000 и выше.

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