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Axios: Путин кинул очередного «союзника»

  • 12.07.2025, 17:41
Axios: Путин кинул очередного «союзника»

Хозяин Кремля резко изменил свою позицию.

Российский диктатор Путин не оставил идеи навязать свои услуги «посредника» в заключении соглашения между Ираном и США. В частности Путин уговаривает Тегеран согласиться на требование Вашингтона прекратить обогащение урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, Путин заявил иранским чиновникам и президенту США Дональду Трампу, что он поддерживает идею новой «ядерной сделки» между Вашингтоном и Тегераном. Однако соглашение предусматривает отказ Ирана от обогащения урана - на что иранский режим аятолл не собирается соглашаться.

Издание подчеркивает важность этого момента. Дело в том, что Путин и Россия в течение многих лет поддерживали Иран в ядерном вопросе. При этом Кремль считался чуть ли не главным «ядерным адвокатом» Тегерана. Но сейчас Путин резко изменил свою позицию - после 12-дневного вооруженного противостояния Ирана и Израиля.

В неофициальных переговорах Москва призывает Иран согласиться на требование «нулевого обогащения», сказали изданию источники, знакомые с вопросом. Также два источника в израильском правительстве сообщили, что Кремль предупредил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о своей позиции.

Открыто Путин высказался о поддержке концепции «нулевого обогащения» во время телефонных разговоров с Трампом, а также с французским президентом Эммануэлем Макроном.

- Путин поддержал нулевое обогащение. Он призвал иранцев работать над этим, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными. Иранцы сказали, что не согласятся на это, - сказал один из европейских чиновников.

При этом Иран, по данным издания, зол на Россию. Москва, несмотря на подписанное соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, не предоставила Ирану никакой помощи во время конфликта с Израилем - если не учитывать публикации в прессе и высказывания российских чиновников.

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