Белоруске удалось вырастить гигантский томат 1 12.07.2025, 17:47

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Фотофакт.

Жительница Ельска Тамара Борисенко уже успела собрать урожай в этом году. Причем довольно необычный: на ее огороде вырос помидор-великан. Его вес — 1 килограмм 147 граммов. Историей поделился «Могилев Онлайн».

Фото: МогилевОнлайн

Фото: МогилевОнлайн

Фото: МогилевОнлайн

Тем не менее побить рекорд прошлого года ему не удалось. Тогда в регионе вырастили томат весом 1,280 кг. Но, как отмечают специалисты, в этом году из-за особенностей погоды на такой же выдающийся урожай рассчитывать не приходится. Поэтому любой подобный гигант становится огромной редкостью. Пока ельский томат сохраняет почетное звание лидера за собой.

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