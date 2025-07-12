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На Херсонщине украинские воины отомстили российским оккупантам за годовалого ребенка

  • 12.07.2025, 17:56
На Херсонщине украинские воины отомстили российским оккупантам за годовалого ребенка

Операцию провели, определив место запуска дронов.

Операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины отомстили россиянам, которые убили годовалого ребенка в Херсонской области ударом «Молнией».

Скорее всего, операторов вражеских ударных дронов удалось ликвидировать, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Еще в среду, 9 июля, во дворе жилого дома в селе Правдиное Белозерской общины Херсонской области в результате удара российского беспилотника «Молния» погиб годовалый Дима.

Бабушка ребенка из-за удара получила ранения. По данным Генштаба, украинским военным удалось определить район, с которого запустили цель, благодаря направлению запуска ударного дрона российской армии.

Россияне нанесли удар из временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань. Также установили локацию, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом.

- В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось, – говорится в сообщении.

Сейчас есть основания утверждать, что операторов вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, удалось ликвидировать. В Генштабе отметили, что украинские военные «отомстят каждому российскому подонку».

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