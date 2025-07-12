В Минске купили дом за 3 миллиона долларов 12.07.2025, 18:00

Его площадь — 653 «квадрата».

В Олимпик Парке в Лебяжьем в июне купили дом более чем за 3 млн долларов. Он оказался самым дорогим домом, проданным в Беларуси в прошлом месяце и вообще с начала года, пишет Realt.

Дом находится в коттеджной застройке ЖК «Олимпик Парк» от «Тапаса» возле заказника Лебяжий.

Что касается дома, то это кирпичный коттедж 2020 года на 652 квадрата. За него отдали 3,02 млн долларов. Цена за метр получается более 4,6 тысячи долларов.

Отметим, что коттеджи в «Олимпик Парке» нередко становятся самыми дорогими домами, проданными в стране за месяц. Но раньше там цены крутились около миллиона долларов за дом.

Поэтому можно предположить, что проданный в июне коттедж был сотделкой и мебелью.

Кстати, в этом же квартале продается еще один дом. Это коттедж 2020 года на 505 квадратов под отделку.

Цена — 2 миллиона долларов.

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