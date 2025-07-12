«Отношение Кремля к своей армии может стать маркером развала РФ» 12.07.2025, 18:10

Потери России огромны.

Потери России в Украине достигли ужасающего уровня — более 100 тысяч убитых с начала 2025 года. Оккупанты теряют до тысячи человек в день, а Кремль продолжает кидать солдат на фронт как «пушечное мясо».

При этом российская власть даже не пытается скрыть, что жизни военных — расходный материал. Об этом рассказал украинский военный обозреватель Денис Попович.

- Об огромных потерях российской армии на фронте рассказал и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, только с начала этого года российские потери составили 100 тысяч солдат убитыми, не считая тяжело раненых. Конечно, в РФ будут отрицать такие цифры. Но если подсчитать данные украинского Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые месяцы текущего года, эти цифры будут вполне сопоставимы с теми, что назвал Рубио, — рассказал Попович.

По его словам, Рубио, озвучивая цифру российских потерь, как раз хочет показать, каковы на самом деле масштабы войны России против Украины.

- Рубио также называл и потери с украинской стороны. Они существенно меньше. К чему Рубио ведет? Нужно признать, что Рубио, в принципе, всегда был достаточно проукраинским. Хотя он как госсекретарь США следовал в фарватере политики Дональда Трампа, которая в первые полгода предполагала уступки Российской Федерации с целью усадить ее таким образом за стол переговоров.

Сейчас мы видим, что Трамп переориентируется. Он понял, что так сделать не получится. Поэтому сейчас Рубио называет цифры о российских потерях, чтобы было понимание масштаба войны, и почему эту войну нужно остановить. То есть он также пытается поддерживать политику Трампа, но поясняет масштабы неблагоразумия Российской Федерации. Потери России огромны, но в то же время она ведет себя неразумно, не хочет идти на те мирные предложения, которые озвучивал Трамп, — объяснил военный обозреватель.

Он отметил: российское руководство не считает потери и использует людей как ресурс для достижения своих целей.

- Главная цель — это принудить Украину к принятию условий РФ. Но ведь одно дело — позиция руководства, другое дело — позиция самих российских военных. То есть морально-психологическое состояние российской армии, людей, которые находятся на войне — это несколько другая история. Она не зависит от желания руководства РФ, от его мыслей и планов. Понятное дело, что морально-психологическое состояние будет подорвано.

Ведь люди видят, что подразделениями их товарищи уходят на штурм и возвращаются 10-20% от первоначального состава. Все это рано или поздно может сыграть злую шутку, и российская армия просто развалится. Нужен только один небольшой маркер.

Напомню, в начале 1917 года, до февральской революции, никаких признаков не было, что армия Российской империи развалится. Признаков революции не было. А произошла какая-то деталь — вовремя не завезли хлеб в лавки в Петрограде — и началась революция. Поэтому все может быть, все возможно, — констатировал Денис Попович.

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