В Стокгольме судно с 200 пассажирами протаранило причал 12.07.2025, 18:28

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Это второй инцидент за неделю.

В центре шведской столицы Стокгольма прогулочное судно из-за технической неисправности протаранило причал, что стало уже вторым таким инцидентом за неделю.

Об этом сообщает SVT, пишет «Европейская правда».

Инцидент произошел в субботу, 12 июля, на причале острова Кастельгольмен в центре Стокгольма. Большое прогулочное судно с 204 пассажирами на борту врезалось носом в берег, повредив причал. Корабль возвращался после экскурсии.

Причиной аварии называют техническую неисправность, из-за которой судно почти перестало поддаваться управлению. Команда предупредила пассажиров, что ожидается «жесткое» причаливание, прежде чем судно протаранило деревянные конструкции и застряло в них носом.

Никто из пассажиров не пострадал.

Всего несколько дней назад в другом месте корабль с 150 пассажирами также врезался в причал. Тогда пострадали пять человек.

Напомним, в мае недалеко от норвежского города Тронгейм грузовое судно NCL Salten село на мель, наехав на двор местного жителя Йогана Гельберга.

А в декабре 2024 года судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту село на мель в проливе Кармсундет у города Гаугесун в Норвегии. Корабль направлялся в Польшу.

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