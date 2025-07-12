МИД Украины: Если мандат Путина не изменится, технические встречи с РФ исчерпали себя 2 12.07.2025, 18:33

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Кремлевские делегаты в течение двух раундов переговоров делали только одно - диктовали ультиматумы.

Первый заместитель министра иностранных дел и представитель украинской делегации на переговорах с РФ Сергей Кислица считает, что формат переговоров технических групп из Киева и Москвы практически исчерпал себя, если российская делегация не получит другого мандата от диктатора Путина.

Во время интервью The Kyiv Independent он отметил, что во время двух предыдущих встреч кремлевские делегаты только диктовали ультиматумы.

Команда из Киева имеет четкую дисциплину, рассказывает Кислица, среди ее представителей есть реальные дискуссии. А вот с российской стороны существует очень жесткая позиция по выполнению мандата Путина, который заключается в том, чтобы заставить наше государство капитулировать.

Спикер подчеркивает: логика россиян противоположна логике украинцев.

- Мы говорим: «Давайте создадим прекращение огня как вклад в создание надлежащих условий для саммита лидеров, чтобы реализовать конструктивную среду, которая способствует достижению договоренностей». Они открыто говорят: «Нет, сначала вы принимаете наши требования — капитуляцию — и только потом мы организуем встречу лидеров. И после этого вы работаете над реализацией этих требований», — делится Кислица.

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