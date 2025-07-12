Топ-4 ярких фильма для субботнего просмотра
- 12.07.2025, 18:42
В каждом из них снялся легендарный Брюс Уиллис.
12 июля 1988 года состоялась премьера первой части легендарного «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. Поэтому сегодня – прекрасная возможность пересмотреть эту и другие ленты с участием популярного актера.
В подборке от «Кино 24» выбирайте фильм с Брюсом Уиллисом, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
«Крепкий орешек»
Это американский боевик 1988 года, снят режиссером Джоном МакТирнаном по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно».
Действие происходит в современном небоскребе Лос-Анджелеса. В центре сюжета – полицейский Джон МакКлейн, который вынужден вступить в смертельную борьбу с бандой террористов. Они захватили здание и взяли в заложники несколько десятков человек, и среди них – жена Джона.
Праздничная рождественская ночь превратилась в настоящее поле боя.
В фильме сыграли: Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна, Алан Рикман в роли Ганса Грубера, Бонни Беделиа в роли Холли Дженейро-МакКлейн и Реджинальд Велджонсон в роли сержанта Аль Пауэлла.
Также в списке фильмов, в которых снимался тяжелобольной Брюс Уиллис такие ленты:
- «Криминальное чтиво»
- «Шестое чувство»
- «Пятый элемент».