Топ-4 ярких фильма для субботнего просмотра 12.07.2025, 18:42

Брюс Уиллис

В каждом из них снялся легендарный Брюс Уиллис.

12 июля 1988 года состоялась премьера первой части легендарного «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. Поэтому сегодня – прекрасная возможность пересмотреть эту и другие ленты с участием популярного актера.

В подборке от «Кино 24» выбирайте фильм с Брюсом Уиллисом, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

«Крепкий орешек»

Это американский боевик 1988 года, снят режиссером Джоном МакТирнаном по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно».

Действие происходит в современном небоскребе Лос-Анджелеса. В центре сюжета – полицейский Джон МакКлейн, который вынужден вступить в смертельную борьбу с бандой террористов. Они захватили здание и взяли в заложники несколько десятков человек, и среди них – жена Джона.

Праздничная рождественская ночь превратилась в настоящее поле боя.

В фильме сыграли: Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна, Алан Рикман в роли Ганса Грубера, Бонни Беделиа в роли Холли Дженейро-МакКлейн и Реджинальд Велджонсон в роли сержанта Аль Пауэлла.

Также в списке фильмов, в которых снимался тяжелобольной Брюс Уиллис такие ленты:

- «Криминальное чтиво»

- «Шестое чувство»

- «Пятый элемент».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com