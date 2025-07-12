Магазины и поставщиков будут штрафовать за отсутствие овощей 5 12.07.2025, 18:44

Лукашенко подписал новый закон.

Лукашенко 12 июля подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности».

Документ вводит административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.

«За непоставку (недопоставку) такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере от 5 до 200 базовых величин (от 210 рублей до 8400 рублей)», — рассказали в пресс-службе политика.

Напомним, ранее торговые сети и поставщиков обязали обеспечивать наличие в магазинах овощей в межсезонье. Лукашенко 11 июня подписал соответствующий указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд».

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