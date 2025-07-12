Реванш Усика против Дюбуа: букмекеры назвали наиболее вероятные варианты исхода боя 12.07.2025, 19:07

Фото: zn.ua

Боксеры сразятся в Лондоне за все титулы дивизиона.

Букмекеры представили котировки на самые вероятные исходы чемпионского реванша между обладателем поясов WBA, WBC, WBO и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), владеющим титулом IBF.

Украинский чемпион считается явным фаворитом поединка — 1,30 против 3,70 на британца.

При этом аналитики считают наиболее вероятной досрочную победу Усика — 2,20. Дальше идут победа Александра по очкам (3,00), нокаут от Дюбуа (4,75) и победа британца решением судей (12,00).

Боксерское шоу состоится 19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне. Победа позволит Усику во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также украинец становился абсолютом в тяжелом дивизионе.

Впервые боксеры встретились на ринге летом 2023 года. Тогда Усик упал после удара ниже пояса, после чего поднялся и сумел нокаутировать Дюбуа в девятом раунде.

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