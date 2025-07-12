БелЖД затребовала полного расчета от фирм-»прокладок» Минобороны РФ за «доставку войны» в Украину 12.07.2025, 19:14

Это еще раз подтверждает причастность БЖД и ее руководства к вторжению.

В предыдущей публикации, посвящённой организации воинских перевозок по Белорусской железной дороге в начале российского вторжения в Украину в 2022 году, мы подробно рассматривали особенности взаимодействия между железнодорожными администрациями, аффилированными компаниями и государственными структурами, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

В частности, освещались вопросы порядка начисления платы за перевозки и сопутствующие услуги, а также исполнения и соблюдения договорных обязательств всеми участниками процесса.

Напомним, что вопрос касался воинских перевозок, осуществлявшихся в начальной активной фазе российского вторжения в Украину — с января по апрель 2022 года. В этот период осуществлялись поставки российской техники, вооружения и личного состава Вооружённых сил на станции БЖД, в частности на станцию Гомель (и станции Гомельского отделения БЖД). При этом происходило тесное взаимодействие российских военных с Центром управления перевозками БЖД вплоть до личного контроля над работой диспетчеров.

На «официальном уровне» взаимодействие министерств обороны Беларуси и России, а также БЖД в вопросах организации перевозок, логистических схем, оформлении документов, взимания провозных и других плат осуществлялось через «единственного и неповторимого» логистического оператора БЖД — Белинтертранс, а в частности — его так называемую дочку, ООО «Белинтертранс-Москва». С российской стороны в роли «провайдера» выступали также ранее описывавшиеся нами «фирмы-прокладки» — ООО «Промдеталь» и ООО «Пульсар».

В результате такого «взаимодействия» у Министерства обороны России образовалась задолженность перед БЖД — исключительно за простой вагонов и оказание дополнительных услуг (без учёта провозных платежей). Формально это не касалось напрямую Минобороны или БЖД и оформлялось как коммерческий спор между Белинтертранс (в лице ООО «Белинтертранс-Москва») и российскими фирмами-«прокладками» — ООО «Промдеталь» и ООО «Пульсар».

Предметом спора стали 840 тыс. долларов США в эквиваленте российских рублей по курсу на тот момент времени.

Решение этого спора было перенесено в судебные залы Московского арбитражного суда, куда ООО «Белинтертранс-Москва» направил своё претензионное заявление фактически в самом начале 2023 года.

«СЖБ» выражало сомнения, что белорусской стороне удастся получить те деньги, на которые она претендовала за простой вагонов и остальные, связанные с этим, расходы.

Но на момент публикации данного материала ООО «Промдеталь», согласно решению суда, погасило образовавшуюся задолженность перед ООО «Белинтертранс-Москва», а те, в свою очередь, — перед головным предприятием. Но, правда, это заняло почти 26 месяцев.

Официальной датой положительного решения суда первой инстанции в пользу ООО «Белинтертранс-Москва» является 25 июня 2024 года (дело № А40-1143/2023). ООО «Промдеталь» пыталось оспорить вердикт: 16 октября 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений, а 13 февраля 2025 года Арбитражный суд Московского округа в кассационном порядке подтвердил выводы предыдущих инстанций, окончательно отказав в удовлетворении жалоб.

В итоге ООО «Промдеталь» выплатило сумму задолженности, штрафные санкции и набежавшую пеню, которая сложилась из неосновательного обогащения в размере 57 888 390,86 RUB, штрафа в размере 5 788 839,08 RUB, пени за период с 01.02.2023 по 01.06.2023 в размере 7 004 495,29 RUB, что в долларовом эквиваленте на середину 2023 года составило 872,7 тыс. долларов. Суд утвердил помесячный график погашения этой суммы, последняя выплата была произведена в конце апреля — начале мая 2025 года, после чего задолженность считалась окончательно закрытой.

К слову сказать, в настоящее время ООО «Промдеталь», которая уже переименована в ООО «ПромСтройМаш», находится в состоянии судебных тяжб с самим Министерством обороны РФ и ООО «РЖД», пытаясь взыскать те деньги, которые по решению суда им надлежало возместить ООО «Белинтертранс-Москва».

Представленные далее письменные объяснения третьего лица — Белинтертранс — ещё более раскрывают вовлечённость БЖД, её организаций и предприятий (в лице руководства) в участие во вторжении России в Украину и содействие этому, а также попытки извлечь из этого выгоду.

Приведённым выше документом ещё раз подтверждается причастность БЖД в целом и её руководства в частности к вторжению российских войск в Украину. Ещё раз напомним, что только с января по апрель 2022 года через территорию Беларуси было перевезено 11 889 вагонов с воинскими грузами общим весом более 229 тыс. тонн, включая 730 вагонов с личным составом. Эти цифры свидетельствуют о масштабности задействования железнодорожной инфраструктуры Республики Беларусь в военных целях России.

Представленные Белинтертрансом пояснения к делу № А40-1143/2023, рассматривавшемуся в Арбитражном суде Московского округа, чётко показывают, как Министерство обороны Российской Федерации полностью контролировало логистику и непосредственное осуществление поставок с использованием инфраструктуры БЖД вооружения, боеприпасов, личного состава и других сопутствующих грузов через территорию Беларуси для дальнейшего задействования в войне против Украины.

Отмечается, что представители ВС РФ находились непосредственно в Минобороны РБ, входили в состав совместной группы по организации перевозок и фактически полностью контролировали весь процесс планирования и управления воинскими железнодорожными перевозками на территории Беларуси.

Осуществление данных перевозок происходило на основании так называемой «Технологии взаимодействия», согласованной между двумя военными ведомствами с непосредственным участием БЖД, в рамках которой вагоны направлялись из РФ в Беларусь. Подобные механизмы сопровождались формированием эшелонов в строгом соответствии с военными планами. Этот механизм, по сути, представлял собой единый логистический военный коридор, управляемый из Москвы с полным содействием белорусской стороны.

В результате данного взаимодействия сложилась ситуация, при которой на станции Гомель (и станций Гомельского отделения БЖД) накопилось огромное количество вагонов, требовавших обработки, формирования в поезда и обратной отправки не в соответствии с технологией работы станции, а согласно военным планам. Это обстоятельство дополнительно усугубило ситуацию и значительно замедлило работу не только станции и железнодорожного узла, но и всего региона. Эти «неудобства» в соответствии с буквой действующих законов требовали проведения со стороны заказчиков дополнительных оплат.

Несмотря на фактическое признание перевозок и оказанных услуг, в том числе за апрель–май 2022 года (активная фаза вторжения РФ в Украину), ответчик (ООО «Промдеталь») и его партнёр ООО «Пульсар» пытались избежать оплаты, ходатайствуя в Минобороны РФ о «нажиме» на белорусскую сторону с целью исключения начисления стоимости услуг, демонстрируя тем самым зависимость белорусской логистики от политико-военного решения России.

В свою очередь, белорусская сторона неоднократно подчёркивает, что все накладные на отправку вагонов оформлялись российской стороной, а БЖД и Белинтертранс не были инициаторами перевозок, а лишь выполняли указания, действуя в логике союзных обязательств и военного сотрудничества.

На деле же Белорусская железная дорога (БЖД) и её логистический оператор Белинтертранс сыграли ключевую роль в обеспечении российской военной логистики на начальном этапе вторжения в Украину. Несмотря на формально коммерческий характер перевозок, судебные разбирательства по взысканию задолженности за простой вагонов и дополнительные услуги наглядно продемонстрировали глубинную зависимость белорусской транспортной системы от политико-военных решений Москвы и масштабы централизованного взаимодействия двух стран в интересах войны.

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