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Путин сдал

  • 12.07.2025, 19:21
  • 2,002
Путин сдал

Хозяин Кремля не решился «бодаться» с США.

Путин, как кинулись уверять все прокремлевские СМИ, никаких санкций от Трампа не боится и был готов к перемене настроения «друга» с самого начала, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Брехня, конечно. Путин был уверен, что сможет морочить голову Трампу и дальше, как минимум до конца года, а там, глядишь, он, Путин, выиграет свою «невойну» с Украиной. Именно поэтому он фактически сдал Иран - не хотел «бодаться» с Трампом.

Правда, зная Трампа и его явную слабость к сильным и богатым лидерам, не факт, что он реально ударит Путина какими-то болезненными санкциями. Скорее, припугнет. И заодно заявит о намерении и дальше поставлять/продавать (возможно, через НАТО, а не напрямую) Украине оружие и разведданные.

Если Путин не заденет Трампа чем-то за живое (как Алиева), серьезных неприятностей он может пока не опасаться. Но, учитывая уровень путинской дипломатии, которой, похоже, реально рулят силовики, а не карикатурный Лавров, можно ожидать глупых шагов и на американском направлении. К тому же, обидеть Трамп не сложно даже случайно.

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