В Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США
- 12.07.2025, 20:05
Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США пытаются возобновить ядерные переговоры с Тегераном. Однако страна пока не спешит этого делать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
«Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров», - сказал Арагчи, добавив, что Иран получил «множество сообщений».
По его словам, страна взвешивает варианты относительно сроков, места и структуры возможных переговоров, но «не спешит вступить в безрассудные переговоры».
Также Арагчи заявил, что Ирану нужны гарантии того, что он не подвергнется повторному нападению, если переговоры не увенчаются успехом.
- Были даны некоторые заверения, что войны больше не будет, и мы их рассматриваем. Если появится возможность защитить интересы иранского народа, мы ее не запустим. Двери дипломатии никогда не закрываются, - пояснил он.
Кроме того, министр подтвердил, что сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) «не прекратилось».
При этом добавил, что запросы на мониторинг будут теперь рассматриваться «в индивидуальном порядке» и осуществляться исключительно через Высший совет национальной безопасности Ирана.