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В Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США

  • 12.07.2025, 20:05
В Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США

Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США пытаются возобновить ядерные переговоры с Тегераном. Однако страна пока не спешит этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров», - сказал Арагчи, добавив, что Иран получил «множество сообщений».

По его словам, страна взвешивает варианты относительно сроков, места и структуры возможных переговоров, но «не спешит вступить в безрассудные переговоры».

Также Арагчи заявил, что Ирану нужны гарантии того, что он не подвергнется повторному нападению, если переговоры не увенчаются успехом.

- Были даны некоторые заверения, что войны больше не будет, и мы их рассматриваем. Если появится возможность защитить интересы иранского народа, мы ее не запустим. Двери дипломатии никогда не закрываются, - пояснил он.

Кроме того, министр подтвердил, что сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) «не прекратилось».

При этом добавил, что запросы на мониторинг будут теперь рассматриваться «в индивидуальном порядке» и осуществляться исключительно через Высший совет национальной безопасности Ирана.

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