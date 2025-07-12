The Times: Санкции Трампа станут аналогом глобального эмбарго на российскую нефть 12.07.2025, 20:19

1,460

Фото: Антон Корж

Президент США неожиданно поддержал идею Сената.

Президент США Дональд Трамп неожиданно поддержал идею Сената о новых санкциях против России - пошлинах в 500% на все товары стран-покупателей российской нефти. Если эти санкции будут приняты, их можно будет приравнять к глобальному эмбарго на нефть из РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание напомнило, что ранее Трамп избегал новых экономических санкций против России, надеясь, что сможет договориться с российским диктатором Путиным. Но на этой неделе его риторика претерпела резкие изменения: президент США заявил, что «устал от лжи Путина».

Одновременно с этим Сенат США обсуждает двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Он предусматривает введение тарифов в размере 500% на все товары из стран, которые покупают у России энергоносители. Трамп называл этот законопроект «чрезмерным», но сейчас говорит, что «внимательно изучает» идею.

Фактически, это вторичные санкции, которые направлены не столько против непосредственно России, сколько против ее лучших клиентов-покупателей - Китай, Индия и Турция могут серьезно пострадать. Также ограничения могут поставить крест на «теневом флоте» - танкерах, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

При этом пошлины в 500% на товары любителей покупать энергоресурсы от Кремля фактически можно приравнять к глобальному эмбарго на российскую нефть, сказал изданию Максимилиан Гесс из Института исследований внешней политики. Однако эксперт сомневается, что Трамп пойдет на этот шаг - поскольку цены на нефть могут прыгнуть до уровня в 100 долларов за баррель.

- Если только Трамп не решит, что угроза со стороны России перевешивает экономические потери... то нет, - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com