Германия потратила на перевооружение 31 миллиард евро в 2024-ом году 12.07.2025, 20:41

Заключено около 12 000 контрактов.

Бундесвер заключил около 12 000 контрактов и потратил более 31 миллиарда евро на закупки в 2024 году, рассказала в интервью Funke Mediengruppe глава Федерального ведомства по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера (BAAINBw) Аннетта Ленигк-Эмден, пишет «Немецкая волна».

В 2021 году на перевооружение потрачено было почти 17 миллиардов. «Мы будем продолжать наращивать объемы», - пообещала Ленигк-Эмден.

При этом, оговорилась она, армии приходится покупать продукцию, которая уже доступна на рынке. «Для этого войскам приходится отказываться от дополнительных пожеланий. Время «золотых решений» прошло. Кроме того, внутри ведомства мы отменили 80-90 правил закупок», - продолжила чиновница. Приоритетами в закупках бундесвера она назвала противовоздушную оборону и боеприпасы.

Ленигк-Эмден заявила, что в случае нападении России в 2029 году Германия будет готова. «Возможно, у бундесвера не будет всего необходимого оборудования. Но если нам придется сражаться, мы будем достаточно хорошо вооружены в союзе с нашими партнерами», - заключила она.

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