«Искусственный интеллект написал за три минуты код, который я писал бы три месяца» 12.07.2025, 20:55

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Как ИИ меняет рынок труда в Беларуси.

За год количество вакансий для специалистов по искусственному интеллекту выросло вдвое. Как нейронные сети меняют рынок труда, заменят ли они человека, и какие специалисты уже без них не могут? Разбиралось «Радыё Свабода».

Нейронные сети плотно вошли в жизнь людей. С их помощью делают видео, создают картины, пишут коды, составляют таблицы и предсказывают будущее. Для этого используют промпт — прямой текстовый запрос к нейросети с конкретной задачей. Так, например, ChatGPT может искать информацию, давать подсказки, писать код, а Runway - делать кинематографические видео.

Появился даже ряд специальностей исключительно для специалистов в искусственном интеллекте (ИИ). Это машинное обучение (чтобы развивать сети), генерация изображений и видео, создание онлайн-роботов для обработки заявок и многого другого. Изменит ли искусственный интеллект рынок труда в будущем? Журналисты расспросили об этом экономистов, а также специалистов из разных сфер.

Больше вакансий для специалистов в нейросетях

Согласно статистике сервиса rabota.by, только за первые три месяца этого года на портале появились 802 вакансии для специалистов, которые могут использовать в работе искусственный интеллект. В прошлом году за весь год таких вакансий было 2286, а в позапрошлом году - 1248. То есть за год их стало больше почти вдвое.

48,6% этих вакансий - работа, связанная с ИТ. Однако люди, которые на «ты» с нейросетями, нужны и в других сферах. Вот что говорит статистика про остальные вакансии, где нужно владеть искусственным интеллектом:

- Специалисты в маркетинге, рекламе и PR - 37,3%

- Специалисты в строительстве и недвижимости - 18,7%

- Искусство, развлечения, масс-медиа -16,2%

- Продажи, обслуживание клиентов - 8,3%

Журналисты просмотрели несколько десятков вакансий, связанных с искусственным интеллектом. Значительная часть из них - вакансии для AI Engineer: это специалисты, которые занимаются обучением нейросетей и совершенствованием их работы.

Однако попадается и много вакансий, не связанных напрямую с ИТ. Например, крупный онлайн-гипермаркет E-dostavka искал дизайнера, который будет создавать изображения и видеоролики с помощью нейросетей. Требуют опыта в подобной работе, визуальной насмотренности и креативности. Заработок не называется.

На сайте работодателя этой вакансии уже нет. Возможно, кандидат нашелся, хотя ее опубликовали только в начале месяца.

Ищут подобных специалистов и в туризме. Один из туроператоров искал менеджера внедрения искусственного интеллекта. Из описания вакансии следует, что специалист должен настроить систему, при которой нейросеть помогала бы генерировать описания туров, создавала бы для этого иллюстрации и прочее. Вакансия также уже неактивна, ее опубликовали в мае этого года.

Еще одна специальность, где нужны специалисты в нейросетях, — контент-менеджер. Например, контент-менеджеру в области путешествий обещают от 800 до 2400 рублей в месяц. Нужно генерировать текст и изображения, создавать контент с помощью ИИ и других приложений.

Видно, что вакансии, связанные с искусственным интеллектом, но не требующие непосредственно программирования, быстро закрывают. Обычно за месяц или даже быстрее. Заработок на таких должностях предлагают от 2000 рублей и выше, но называют его в описании вакансии редко.

«Без ИИ человек не сможет работать с нужной скоростью»

Журналисты опросили специалистов из разных сфер, насколько там востребован искусственный интеллект и где он уже заменяет человека.

Владение искусственным интеллектом уже обязательно для работы в ИТ, рассказала сотрудница крупной ИТ-компании Наталья (имя изменено — прим.).

- Как минимум на собеседованиях спрашивают, как претендент пользуется искусственным интеллектом в работе. Если претендент не технической специальности, то могут спросить, пользуется ли он искусственным интеллектом или какими-то инструментами в повседневной жизни, а если да, то как именно. Для разработчиков использование искусственного интеллекта сейчас обязательно. Кроме того, даже чтобы пройти повышение квалификации, нужно подтвердить навыки использования искусственного интеллекта в рамках трудовых обязанностей. Без ИИ человек не сможет работать с нужной скоростью», - описывает ситуацию собеседник.

По словам специалиста, в ближайшем будущем ИИ не заменит живых людей в области разработки, однако это частично возможно в дальнейшей перспективе.

- Мы видим, что часть рутинной работы уже перенесли на искусственный интеллект. Службы поддержки банков или крупных компаний — там чаще всего сначала отвечает робот, который пытается закрыть стандартные, типичные запросы. И только клиента со сложными вопросами направляют к специалисту. Через 3-5 лет очень многие профессии, которые не требуют высокой креативности, коммуникационных навыков или умения прогнозировать в условиях нехватки информации, вполне могут быть заменены искусственным интеллектом, - говорит Наталья.

Разработчик Эдуард, который занимается непосредственно программированием, говорит, что ИИ значительно ускоряет работу. А без знания этих инструментов могут просто не взять в компанию.

«Есть такая нейросеть Claude-одна из самых топовых для программирования. Я написал простой промпт, и она за 3 минуты написала весь код сама. Я писал бы этот код примерно три месяца. Пока что это супер классный инструмент для помощи программистам», — говорит собеседник.

Еще один разработчик, руководящего уровня, считает, что человек еще нужен, чтобы перепроверять результат ИИ. Ведь человек может лучше знать контекст и нюансы.

- Многие менеджеры исходили из того, что ИИ сможет полностью заменить инженеров уже завтра или хотя бы превратить низкоквалифицированных специалистов в высококвалифицированных благодаря ИИ-помощнику. Пока эти ожидания, кажется, не оправдываются - все еще нужен человек, способный критически оценивать результаты работы ИИ и корректировать их, и именно это требует высокой квалификации», — замечает собеседник.

«Менеджер не может обработать 100 запросов, ИИ может 10 000»

В туризме ИИ уже берет на себя значительное количество работы турагентов, говорит блогер, в прошлом владелец туристического бизнеса в Беларуси Александр Либер.

Эксперт говорит, что ИИ хорошо справляется с первичным консультированием клиентов и сбором данных.

- Если 7 лет назад мы ограничивали рекламный трафик, так как менеджер физически не мог обработать 100 входящих запросов в день, то сейчас искусственный интеллект может принять хотя бы и 10 000, передавая агенту уже готовых к резервированию клиентов. Иногда он перенаправляет их на самостоятельное резервирование, когда клиент не слишком консервативен, - говорит собеседник.

По словам Александра, ориентироваться в ИИ для ищущих работу в туризме сейчас, это как знать офисные программы. Даже если это напрямую не указано в вакансии, знание ИИ нужно. Однако во многом нейросети еще не могут заменить живых сотрудников.

- Поддержка на месте, особенно в сложных ситуациях, обработка возражений и вывод на повторную продажу — это задачи для человека. Туризм - это не только технологии, но и эмоциональная связь. Туристы часто сильно привязываются к своему агенту, и этот контакт бывает определяющим. Кроме турагентов, в отрасли работают сотни других специалистов. Маркетинг, бухгалтерия, логистика, страхование — здесь искусственный интеллект уже плотно интегрирован», — говорит собеседник.

Учительница Ольга (имя изменено) считает, что ИИ не заменит людей в ее профессии. При этом он может быть полезным в подготовке заданий.

- Искусственному интеллекту слишком долго нужно объяснять какие-то нюансы, чтобы он сделал то, что тебе хочется. Для задач типа «создай упражнение на определенную тему — - да, очень хорошо подходит», - утверждает собеседник.

«Когда-то рынок труда изменили компьютеры, сейчас то же самое с ИИ»

Как считает академический директор Исследовательского центра BEROC Лев Львовский, искусственный интеллект меняет рынок труда так, как когда-то его поменяло появление компьютера, а потом интернета, обращает внимание эксперт.

- Какие-то базовые профессии могут исчезнуть, как когда-то с появлением компьютера исчезла профессия машинисток, так как текст теперь может набирать каждый. Когда появились калькуляторы, исчезла значительная доля специалистов, занимавшихся вычислением. Это профессии наиболее механические. Возможно, после появления ИИ исчезнут копирайтеры, которые пишут простые тексты. Возможно, могут исчезнуть какие-то подвиды самых базовых программистов, которые занимаются чем-то очень простым», - говорит Лев Львовский.

При этом технологии создают новые рабочие места, просто нужно будет заниматься чем-то другим, говорит экономист.

- Будет две категории новых рабочих мест. Одна - это специальности, непосредственно связанные с ИИ. Например, промпт-инженер, человек, работающий с запросами. Также это специалисты, которые создают ИИ, делают его более доступным. В определенных областях понадобятся специалисты, которые будут учителями для искусственного интеллекта. Вторая категория-у части людей будет больше времени, их работа будет легче или изменится. Они смогут заниматься чем-то другим, возможно, не связанным с ИИ, это могут быть какие-то новые дополнительные услуги», - считает Лев Львовский.

В таком варианте нужно будет обеспечить людям помощь при переходе в другую профессию, а также поддерживать рынок труда в гибком состоянии, чтобы люди освоились в новой профессии. Вскоре владение ИИ при этом станет обязательным, как сегодня владение компьютером.

«Где-то ИИ будут использовать немного, где-то - много. Почти каждый человек знает, как сделать базовую таблицу в Excel, так же каждый человек будет знать, как что-то спросить у искусственного интеллекта», - считает экономист.

А вот одолеть кадровый дефицит в Беларуси искусственный интеллект не поможет, так как это проблема другого уровня, убежден экономист.

«В Беларуси кадровый голод начался не вчера. Из-за санкций и общего состояния экономики инвестиции не идут в технологии. Не хватает сотрудников не в целом везде, а в каких-то сферах. Не хватает врачей, учителей. ИИ может тут помочь - например, подсказывать врачам о выходе новых лекарств. Однако не видно, чтобы в Беларуси инвестировали в подобные технологии. Для учителей ИИ может придумывать задания. Но это тоже требует инвестиций», — объясняет Лев Львовский.

Эксперт подчеркивает, что искусственный интеллект сегодня выглядит как прорывная технология, но она будет не управлять планетой, а повышать эффективность работы. Если же он будет развиваться дальше, то может стать еще более прорывной технологией и влиять на мир более глобально.

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