В Германии анонсировали новое заседание в формате «Рамштайн» 12.07.2025, 21:44

В нем примут участие 50 стран.

Контактная группа помощи обороне Украины, больше известная, как «формат Рамштайн», соберется на следующее заседание в течение следующих 10 дней. Встреча состоится в онлайн-формате.

Об этом заявил главный координатор немецкой военной помощи Украинe, генерал Кристиан Фрейдинг, которого цитирует «Укринформ».

Фройдинг, который является главным координатором немецкой военной помощи Украине, 12 июля был в Киеве и встретился там с журналистами, где подтвердил проведение следующего «Рамштайна».

«В Германии, да. Это будет виртуальная встреча, как министры решили на данный момент. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах «Рамштейна», - подтвердил генерал.

По его словам, встреча стран, которые поддерживают оборону Украины, уже запланирована. Она состоится «в течение следующих 10 дней».

Отметим, что контактная группа помощи обороне Украины ("формат Рамштайн") - группа из более чем 50 стран, которые договорились способствовать обороне Украины от российской агрессии.

Первая встреча группы, созданной по инициативе США, состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе «Рамштайн» в Германии - именно поэтому группа получила название «формат Рамштайн».

В рамках «Рамштайна» было принято много решений о передаче Украине западного вооружения. Благодаря работе группы Вооруженные силы Украины получили системы HIMARS, установки противовоздушной обороны Patriot, боевые танки Leopard 2 и Abrams, а также много другого вооружения.

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