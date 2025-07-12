В Беларуси завтра днем будет до +28°С 12.07.2025, 21:46

Прогноз на 13-15 июля.

13 июля погодные условия в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром по крайнему северо-востоку, днем по западной половине в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +9..+15°С, по востоку до +18°С, максимальная днем +23..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

14 июля погодные условия ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь местами по западу, вдоль атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. В дневные часы во многих районах республики скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, он принесет дожди, по западу местами сильные дожди; в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южной четверти умеренный, местами порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +10..+16°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-востоку воздух прогреется до +32°С.

15 июля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, при этом с Западной Европы ожидается перемещение контрастных фронтальных разделов. Это обусловит облачную с прояснениями погоду. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами по западу сгустится слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью ожидается +12..+18°С, максимальная днем +21..+28°С.

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