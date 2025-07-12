«Российская элита в панике» 12.07.2025, 21:57

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Роман Старовойт

После произошедшего с экс-министром РФ.

Российские элиты потрясены предполагаемым самоубийством бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта и серьезно опасаются за свою жизнь.

По данным источников телеграм-канала Faridaily, часть представителей элиты восприняла это как «демарш» в адрес Кремля.

Источники, близкие к правительственным кругам, указывают, что страх в элите нарастает уже не первый год на фоне жестких приговоров, уголовных дел и усилившегося давления со стороны силовиков. Один из бывших чиновников сравнил текущую ситуацию с репрессиями сталинской эпохи, где «любой, попавший в жернова системы, обречен».

Собеседник вспомнил пожизненные и большие сроки, которые дают вчерашним высокопоставленным чиновникам, а также упомянул о смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вертолет которого потерпел крушение спустя некоторое время после неудачной попытки похода «вагнеровцев» на Москву.

В добавок к этому в России проходит масштабная волна национализаций. Так, только на прошлой неделе государство получило контроль над активами на сумму более $50 млрд. В их числе компания «Южуралзолото», ранее принадлежавшая миллиардеру Константину Струкову, которого, как сообщают российские СМИ, задержали при попытке покинуть территорию России.

Политолог Аббас Галлямов считает, что «система начинает пожирать сама себя».

Представители российской элиты оказались в своеобразной ловушке: из-за санкций и негласных ограничений со стороны Кремля выезд за границу для них фактически закрыт.

Смерть Старовойта стала настолько чувствительной темой, что даже его бывшие коллеги опасаются выражать соболезнования публично.

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