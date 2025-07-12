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Германия запустила производство ракет для Patriot, которые смогут передавать Украине

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  • 12.07.2025, 22:25
Германия запустила производство ракет для Patriot, которые смогут передавать Украине

Новая линия производства ракет для Patriot является независимой от США.

Германия открыла собственную производственную линию ракет к американским зенитным ракетным комплексам Patriot. Часть боеприпасов потенциально могут начать предоставлять Украине.

Об этом сообщил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет «Суспільне».

Он отметил, что линия производства ракет для систем Patriot, которая была запущена в Германии, является независимой от США.

Фройдинг рассказал журналистам, что первые поставки ракет к Patriot, которые будут собраны на немецкой производственной линии, ожидаются в 2026-2027 годах.

Генерал-майор заверил, что Германия сможет передавать Украине ракеты к Patriot без согласования с США. Он подчеркнул, что эта производственная линия и в дальнейшем будет европейской.

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