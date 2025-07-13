В мире появится новое государство, но есть важный нюанс 13.07.2025, 2:40

Оно будет иметь лишь часть суверенитета.

В мире появится новое государство. Но не полностью независимое. Островной регион Новая Каледония в западной части Тихого океана добился расширения своей автономии, но останется под протекторатом Франции, пишет Le Parisien (перевод - «Униан»).

Последний раунд переговоров между центральным правительством Франции и основными политическими силами Новой Каледонии длился 10 дней и закончился договоренностью, которая пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Договоренность является сложным компромиссом между тремя сторонами - правительством Франции, каледонскими сепаратистами, которые стремятся к полной независимости, и каледонскими лоялистами, которые хотят остаться частью Франции.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на информированный источник, десятистраничный документ предоставляет Новой Каледонии статус статус статус «sui generis» (буквально «исключительный» или «особый»). Что именно это означает, точно не понятно. Неназванный лоялист в комментарии изданию растолковал это как то, что Новая Каледония станет «государством, интегрированным в состав Франции». То есть не будет ни «заморской территорией Франции», ни независимым государством в полной мере.

«Эта формулировка достаточно расплывчатая, чтобы создать «настоящую головную боль конституционалистам» и устроить всех участников», - пишет Le Parisien.

Президент Франции Эммаэуэль Макрон в своей публикации на платформе Х, приветствуя эту договоренность, написал, что речь идет о «Государстве Новая Каледония в составе Республики [Франция]».

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