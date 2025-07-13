Залужный: У США значительные запасы списанных ракет, которые можно передать Украине 13.07.2025, 4:50

Валерий Залужный

Благодаря такому решению США могли бы избежать дополнительных бюджетных расходов на утилизацию.

У США есть большой запас списанных ракет, которые они могли бы передать Украине вместо утилизации. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для «Украинской правды».

По его словам, США остаются страной фактически неограниченных возможностей и с наиболее развитой экономикой. Он подчеркнул, что передача устаревших ракет Украине могла бы стать действенным решением.

Залужный отметил, что передача таких ракет не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины является жизненно необходимым шагом.

Посол Украины в Великобритании поделился, что на конец 2023 года в США изготовили более 170 000 ракет Hellfire различных модификаций. Большая часть этих боеприпасов была выпущена еще в 1998-2018 годах, а срок их эксплуатации составляет 20-25 лет, после чего оружие нужно списать или утилизировать.

- Следовательно, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам. Украина может воспользоваться этим шансом, системно направляя официальные запросы в рамках различных программ, аргументируя потребности в оперативном усилении обороноспособности и гарантируя США рациональное распоряжение запасами, - считает Залужный.

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