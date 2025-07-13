закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 3:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный: У США значительные запасы списанных ракет, которые можно передать Украине

  • 13.07.2025, 4:50
Залужный: У США значительные запасы списанных ракет, которые можно передать Украине
Валерий Залужный

Благодаря такому решению США могли бы избежать дополнительных бюджетных расходов на утилизацию.

У США есть большой запас списанных ракет, которые они могли бы передать Украине вместо утилизации. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для «Украинской правды».

По его словам, США остаются страной фактически неограниченных возможностей и с наиболее развитой экономикой. Он подчеркнул, что передача устаревших ракет Украине могла бы стать действенным решением.

Залужный отметил, что передача таких ракет не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины является жизненно необходимым шагом.

Посол Украины в Великобритании поделился, что на конец 2023 года в США изготовили более 170 000 ракет Hellfire различных модификаций. Большая часть этих боеприпасов была выпущена еще в 1998-2018 годах, а срок их эксплуатации составляет 20-25 лет, после чего оружие нужно списать или утилизировать.

- Следовательно, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам. Украина может воспользоваться этим шансом, системно направляя официальные запросы в рамках различных программ, аргументируя потребности в оперативном усилении обороноспособности и гарантируя США рациональное распоряжение запасами, - считает Залужный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников