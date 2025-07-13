СМИ рассказали, какой сюрприз для России может готовить Трамп 13.07.2025, 8:15

США готовят ответ на российские обстрелы.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения нового пакета финансирования для Украины. Это будет первое решение такого характера со времени его вступления в должность в январе 2025 года.

Об этом сообщает CBS News.

По информации источников, новое финансирование может иметь символическое значение — как сигнал для российского руководства на фоне массированных обстрелов Украины дронами и ракетами в последние дни.

В начале этой недели Трамп уже намекнул на возможность поставки дополнительного оборонительного вооружения Украине, хотя буквально несколькими днями ранее его администрация приостановила часть поставок.

Один из представителей Белого дома заявил, что остановка была частью более широкого стратегического пересмотра военных поставок. Пока остается неопределенным, из каких источников может быть профинансирована новая помощь.

Вместе с тем, по данным американских СМИ, Трамп располагает не менее 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации, и потенциально может использовать около 5 млрд долларов из замороженных российских активов.

Однако, как отмечает CBS News, ни Дональд Трамп, ни его предшественник Джо Байден пока не воспользовались этим правом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com