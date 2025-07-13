Эксперты прогнозируют ослабление белорусского рубля к доллару
- 13.07.2025, 8:20
В чем причина.
В Беларуси среднегодовой курс нацвалюты к доллару в 2025-м будет около 3,28 рубля, прогнозируют эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР). Аналитики пояснили, какие риски видят для белорусского рубля.
«Ослаблению белорусского рубля во второй половине года по сравнению с текущими уровнями будет способствовать дефицит внешней торговли и прогнозируемое возвращение к концу года курса российского рубля к доллару к уровню выше 90 российских рублей за доллар», — прогнозируют эксперты.
Ослабление белорусского рубля к российской валюте и сохранение повышенной инфляции в РФ также останутся проинфляционными факторами, считают аналитики.
На 2026 и 2027 годы в ЕАБР прогнозируют, что среднегодовой курс доллара в Беларуси может составить 3,69 и 4,01 рубля соответственно.