Reuters: Киев продолжает жить 13.07.2025, 8:25

Жителей столицы Украины стремятся сохранить нормальную жизнь.

Ночами небо над Киевом вспыхивает от взрывов, но уже утром город оживает — улицы наполняются людьми, подростки на электросамокатах мчатся мимо элегантно одетых офисных работников. В соцсетях популярна фраза, что Киев днем напоминает блестящий Монако, а ночью — охваченный войной Афганистан, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на недели атак российских дронов и ракет, многие из трех миллионов жителей столицы Украины стремятся сохранить нормальную жизнь. Утром после очередного удара из поврежденных домов выходят велосипедисты и бегуны, пожарные сворачивают шланги, дворники убирают стекло и обломки.

Недалеко от места попадания ракеты открывается модная кофейня. 66-летняя пенсионерка Антонина, стоя рядом с обгоревшим зданием и держа на руках белого пушистого пса, говорит: «Я пришла, осмотрелась, немного поплакала. Но жить надо дальше».

Владелец салона красоты Дмитрий Яценко показал видео, как взрыв выбивает окна его заведения. «Главное — что никто не пострадал. Нужно было просто сразу все чинить и продолжать работу», — сказал он.

Днем киевляне отдыхают в парках, вечером заполняют рестораны. Но с наступлением темноты снова звучат сирены.

За последние дни атаки усилились, поскольку дипломатические усилия по завершению войны, которая длится уже четвертый год, зашли в тупик. «Приняла холодный душ, выпила две чашки кофе, поняла, что изменить ничего не могу, и пошла на работу», — говорит 24-летняя переводчица Катерина.

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