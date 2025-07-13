Президент Ирана ранен в ногу в результате удара Израиля 13.07.2025, 8:32

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Масуд Пезешкиан

Операция проводилась по образцу ликвидации главаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу во время одной из израильских атак, когда продолжалась 12-дневная война.

Об этом сообщает Iran International.

Полуофициальное иранское агентство новостей Fars сообщило, что Пезешкиан получил ранения во время атаки на здание, в котором проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Сообщается, что Израиль проводил операцию по образцу ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Истребители ВВС Израиля были нацелены на входы и выходы здания, чтобы заблокировать пути эвакуации.

По словам источника, после взрывов отключилось электричество. Несмотря на это, должностным лицам удалось покинуть помещение через аварийный люк. Именно там Пезешкиан и получил ранение.

Напомним, Израиль и Иран воевали 12 дней с 13 июня.

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