Истребитель Израиля чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран 13.07.2025, 8:38

Всплыли неизвестные ранее подробности 12-дневной войны.

Истребитель F-15 ВВС Израиля во время 12-дневной войны против Ирана чудом избежал аварийной посадки.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Во время одного из авиаударов у израильского истребителя возникла проблема с топливным баком, когда он находился в районе Ирана. Из-за неисправности в ходе миссии возникла значительная нехватка топлива.

«Пилот, находившийся на иранской территории, заметил проблему с топливом и был вынужден сообщить о ней в режиме реального времени. На этом этапе, в отличие от некоторых предыдущих вылетов, сопровождение самолетом-заправщиком не планировалось, но, учитывая серьезность ситуации, было принято решение провести внеочередную дозаправку», - сообщает 12 канал.

В то же время был разработан план на случай, если заправщик не успеет вовремя добраться до неисправного истребителя. В этом случае самолет должен был совершить аварийную посадку в «соседней стране», чтобы избежать риска, связанного с посадкой на территории Ирана.

Уточняется, что благодаря четкой координации все же удалось устранить неисправность и завершить атаку, не отклоняясь от курса.

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