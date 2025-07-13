Украинские войска продвинулись в районе Покровска 13.07.2025, 8:43

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Успех ВСУ показали на картах.

Украинские войска недавно продвинулись в районе Покровска, а российские - в районе Новопавловки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Северная ось

12 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения не получили.

Так называемые «военкоры» РФ заявили, что военное командование России перебросило подразделения 155-й бригады морской пехоты из Алексеевки в Кондратовку для усиления подразделений 40-й бригады и 30-го мотострелкового полка.

Восток Украины

Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Пропагандисты сообщили о продвижении оккупантов в сторону Волчанска.

Купянское направление. Российские войска атаковали в районах Кондрашовки, Радковки и Голубовки, Петропавловки; Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

Боровое Направление. Оккупанты атаковали в районе Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки. Попытки продвижения оккупантов провалились.

Лиманское направление. ВС РФ продолжили наступление, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Карповки, Шандрыголового, Зеленой Долины, Торского, Дибровой и Серебрянского леса.

Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвижения не получили. Они атаковали в направлении Дроновки, Серебрянки, Верхнокаменского, Ивано-Даревки и Выимки.

Покровское направление

Геолокационные данные показали, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Удачного. Российские войска атаковали в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, в районе Разина, Мирного и Миролюбовки, а также в направлении Проминя, Лысовки и Сергеевки.

Новопавловка

Также геолокационные данные показали, что российские войска недавно продвинулись в направлении Новопавловки - в районе Новохатского. Населенный пункт оккупанты захватить не сумели.

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что с начала суток произошло 151 боестолкновение на фронте. Горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях.

Оккупационные войска потеряли 1070 единиц живой силы. Общие потери РФ составили около 1 032 690 человек ранеными и ликвидированными.

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