закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для белорусов ввели налоговое новшество

  • 13.07.2025, 8:49
  • 5,622
Для белорусов ввели налоговое новшество

Некоторым придется раскошелиться.

В Беларуси изменили размер пени, которую начисляют за несвоевременно или не полностью уплаченные налоги. С 25 июня ее повысили. Об этом сообщает налоговая.

«С 25 июня при исполнении плательщиком налогового обязательства в более поздний срок по сравнению со сроком, установленным налоговым законодательством, за каждый календарный день просрочки платежа начисляются пени по ставке 0,0271 процента от неуплаченных сумм налога, сбора, пошлины», — предупредили в инспекции МНС по Гомельской области. Ранее эта пени составляла 0,0264% — ее не меняли с 28 июня 2023 года.

Причина этого новшества — решение Нацбанка поднять с 25 июня ставку рефинансирования с 9,5% 9,75% годовых.

Напомним, налоговики могут начислить пени в том числе при неуплате (или неполной) имущественных сборов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников