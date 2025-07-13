Для белорусов ввели налоговое новшество 13.07.2025, 8:49

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Некоторым придется раскошелиться.

В Беларуси изменили размер пени, которую начисляют за несвоевременно или не полностью уплаченные налоги. С 25 июня ее повысили. Об этом сообщает налоговая.

«С 25 июня при исполнении плательщиком налогового обязательства в более поздний срок по сравнению со сроком, установленным налоговым законодательством, за каждый календарный день просрочки платежа начисляются пени по ставке 0,0271 процента от неуплаченных сумм налога, сбора, пошлины», — предупредили в инспекции МНС по Гомельской области. Ранее эта пени составляла 0,0264% — ее не меняли с 28 июня 2023 года.

Причина этого новшества — решение Нацбанка поднять с 25 июня ставку рефинансирования с 9,5% 9,75% годовых.

Напомним, налоговики могут начислить пени в том числе при неуплате (или неполной) имущественных сборов.

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