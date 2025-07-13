Reuters: Переговорщикам Трампа пришлось бежать из Конго 1 13.07.2025, 8:56

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Моти Кахана

Несмотря на фиаско, это все же повлияло на развитие событий.

В марте в Демократическую Республику Конго прибыла неофициальная делегация от администрации президента США Дональда Трампа — израильско-американский бизнесмен Моти Кахана, бывший дипломат Стюарт Селдовиц и экс-боец спецназа США Джастин Сапп. Их целью было предложить президенту Феликсу Чисекеди сделку: освобождение трех американцев, приговоренных к смертной казни, в обмен на поддержку Вашингтоном инициативы «минералы в обмен на безопасность», пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Однако миссия провалилась. После напряженной ночной встречи с советником президента по безопасности, делегаты привлекли внимание конголезских спецслужб, устроив стрельбу на армейском стрельбище. Позже стало известно, что генерал Франк Нтумба, глава президентской гвардии и фигурант переданного Каханой списка предполагаемых заговорщиков, потребовал задержания американцев.

Лишь вмешательство посольства США спасло троицу от ареста — дипломаты срочно эвакуировали их на ближайший рейс Air France.

Несмотря на фиаско, миссия все же повлияла на развитие событий. В апреле Чисекеди смягчил приговор американцам, а вскоре они были переданы США, где им предъявили обвинения в участии в попытке переворота в Конго. Позже, в июне, при посредничестве США Конго и Руанда подписали соглашение о мире.

«Как видите, трое были помилованы и освобождены — именно этого мы и добивались», — заявил спецпредставитель Госдепа по делам заложников Дастин Стюарт.

По словам Трампа, США получили доступ к минеральным ресурсам Конго как часть достигнутых договоренностей.

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