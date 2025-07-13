Жителю Беларуси выставили подоходный налог почти в 3 млн рублей 5 13.07.2025, 8:57

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Какой у него тогда был доход?

Жителю Витебской области выставили подоходный сбор за полученные в 2024 году доходы. Об этом сообщается на

сайте налоговой.

Витебские налоговики рассказали, что наибольшая задекларированная за 2024 год сумма дохода в области составила 24,5 млн рублей. Выставленный к оплате подоходный сбор составил 2,9 млн рублей. Дело в том, что часть доходов попали под повышенную ставку налогов — 25% (вместо 13%).

Напомним, с 2024 года в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Такие люди должны платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. Фактически можно говорить о введении в Беларуси «налога на богатство».

К примеру, в Витебской области 285 человек попали под этот сбор. «Им представлены налоговые декларации, сумма подоходного налога, исчисленного налоговыми органами, составила 10,6 млн рублей», — уточняют налоговики.

На 2025 год власти увеличили сумму, при превышении которой будут взимать этот сбор. Ее подняли с 200 до 220 тысяч рублей. То есть получается, что ежемесячный доход должен быть в среднем 18 333 рубля.

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