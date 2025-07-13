The Times: Санкции Трампа станут аналогом глобального эмбарго на российскую нефть 13.07.2025, 9:06

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Это существенно ударит по военной экономике Кремля.

Президент США Дональд Трамп, разочарованный действиями Кремля, начал серьезно рассматривать новые экономические меры против России. Среди них – возможность глобального нефтяного эмбарго, которое существенно ударит по военной экономике РФ.

Несмотря на многочисленные обращения президента Украины Владимира Зеленского, США до сих пор не применили новых серьезных санкций против РФ после возвращения Трампа в Белый дом. Об этом сообщает The Times.

«Санкции должны быть введены быстрее, а давление на Россию должно быть достаточно сильным, чтобы она действительно почувствовала последствия своего террора», – заявил украинский лидер в недавнем видеообращении.

На этот раз его призыв, похоже, услышал Трамп, который выразил возмущение нежеланием России прекратить ракетные удары по мирным городам Украины. На встрече с высокопоставленными чиновниками он прямо заявил: «Путин бросает нам много ерунды, если хотите знать правду. Он очень милый, но это оказывается бессмысленным».

Это заявление может свидетельствовать об изменении риторики Трампа, который ранее не спешил с новыми ограничениями. Теперь он «относится очень серьезно» к двухпартийному законопроекту в Конгрессе, предусматривающему ужесточение санкций против РФ. Законодательство впервые также будет включать вторичные меры против стран, которые торгуют с Россией.

Документ предлагает импортные пошлины в 500% для импортеров российских нефтепродуктов и урана. Эти вторичные меры могут задеть Китай, Индию и Турцию, которые покупают нефть у России частично через «теневой флот» российских танкеров.

Трамп ранее называл закон «очень жестким», но на этой неделе признал, что относится к нему серьезно. Зато сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта, заявил, что Трамп «сказал мне, что время действовать, поэтому мы собираемся действовать». Теперь ожидается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Сената до конца месяца.

Препятствием может стать то, готов ли Трамп выдержать экономические последствия от введения таких тарифов на фоне нестабильной ситуации в экономике. Сенаторы заявили, что готовы предоставить Трампу право отменить тариф на срок до 180 дней при условии надзора со стороны Конгресса. Однако Белый дом настаивает на том, что Конгресс не должен иметь права вмешиваться, если президент решит отменить санкции.

Научный сотрудник Института исследований внешней политики Максимилиан Гесс предсказал, что Трамп вряд ли согласится на эмбарго в предложенном виде, которое может поднять цены на нефть до $100 и выше. В то же время он признал, что более жесткие вторичные санкции могут быть эффективными.

«По моему мнению, в таком виде, как это написано, оно просто слишком сильное, чтобы его когда-либо использовать, разве что Трамп выйдет и скажет: «Нам нужно столкнуться с риском, который Россия представляет для Европы и мира, и мы должны принять цены на нефть ближе к 100 долларам или, возможно, даже выше». Чего я просто не могу представить для Трампа», – пояснил аналитик.

Гесс также раскритиковал 18-й пакет санкций ЕС, который блокируют Венгрия и Словакия, как слишком осторожный, чтобы иметь значительный эффект. В частности, предложенное снижение ценового предела на российскую нефть с $60 до $45 вряд ли обеспечит эффект. Это ограничение позволяет странам ЕС и G7 предоставлять морские транспортные и сопутствующие услуги для экспорта российской нефти в третьи страны только при условии, что она продается по установленной цене или ниже.

Вместо этого, по словам Гесса, нужны были «кардинальные изменения» в управлении режимом, чтобы доступ к британским и европейским финансовым и страховым рынкам мог быть запрещен, если иностранные порты не соблюдают стандарты проверки судов. Это могло бы повысить доверие к тому, что порты не пропускают российскую нефть в обход правил. «Это было бы чрезвычайно эффективно», – подытожил эксперт.

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