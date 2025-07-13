Лукашенко измельчал

Лукашенко измельчал4
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 13.07.2025, 9:10
- 6,174
Чем все это закончится, несложно догадаться.
«Лукашенко на встрече с Додоном дал геополитический совет Молдове», — сообщает пропаганда. Звучит гордо, но пока престарелый правитель делится с редкими иностранными гостями «мудростями» вселенского масштаба, дела его внутри страны мельчают с каждым днем.
Показательной в этом отношении стала беседа Лукашенко с управляющим делами его администрации Юрием Назаровым. Чиновник по телефону отрапортовал правителю о строительстве и реконструкции объектов в Шклове.
И речь здесь не об уникальном высокотехнологичном производстве. В апреле Лукашенко посещал в Шкловском районе местную сельхозтехнику, комбикормовый завод и строительство нового молокоперерабатывающего завода.
И, как водится, взял все под личный контроль, распорядившись превратить и эти объекты, и район в целом в «образец для тиражирования в масштабах всей страны».
Вот такой теперь масштаб и уровень «государевых забот» — сельхозхимия (привет прошлому столетию), агросервис ПМК и завод комбикормов. И всем этим занимается администрация правителя, а правительство посвящает вопросам создания агросервиса и строительству молокозавода выездные совещания.
А вот уровень компетенций Юрия Назарова: он лично курирует создание передвижной механизированной колонны в Шклове. По его словам, местная ПМК пока немногочисленная, но это только начало. Руку она набивает на реконструкции комбикормового завода:
— То есть мы им даем работу для того, чтобы в районе появилась хорошая строительная организация. Ведь работы для строителей всегда хватает, начиная от ремонта, нового строительства и так далее.
Почему не отдать эту нишу более эффективному частнику, чиновник скромно умолчал. Но зато охотно рассказал о другом «пилотном проекте» — шкловском райагросервисе, который в буквальном смысле пришлось снести до основания, чтобы на его месте построить новый с нуля. И снова вопрос о частнике даже не повис в воздухе, его и не обсуждали, скорее всего.
Чем все это закончится, несложно догадаться. Достаточно вспомнить, как по заданию Лукашенко подымали «из руин и пепла» соседнюю Оршанщину.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»