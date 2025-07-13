Лукашенко измельчал 4 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

13.07.2025, 9:10

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Чем все это закончится, несложно догадаться.

«Лукашенко на встрече с Додоном дал геополитический совет Молдове», — сообщает пропаганда. Звучит гордо, но пока престарелый правитель делится с редкими иностранными гостями «мудростями» вселенского масштаба, дела его внутри страны мельчают с каждым днем.

Показательной в этом отношении стала беседа Лукашенко с управляющим делами его администрации Юрием Назаровым. Чиновник по телефону отрапортовал правителю о строительстве и реконструкции объектов в Шклове.

И речь здесь не об уникальном высокотехнологичном производстве. В апреле Лукашенко посещал в Шкловском районе местную сельхозтехнику, комбикормовый завод и строительство нового молокоперерабатывающего завода.

И, как водится, взял все под личный контроль, распорядившись превратить и эти объекты, и район в целом в «образец для тиражирования в масштабах всей страны».

Вот такой теперь масштаб и уровень «государевых забот» — сельхозхимия (привет прошлому столетию), агросервис ПМК и завод комбикормов. И всем этим занимается администрация правителя, а правительство посвящает вопросам создания агросервиса и строительству молокозавода выездные совещания.

А вот уровень компетенций Юрия Назарова: он лично курирует создание передвижной механизированной колонны в Шклове. По его словам, местная ПМК пока немногочисленная, но это только начало. Руку она набивает на реконструкции комбикормового завода:

— То есть мы им даем работу для того, чтобы в районе появилась хорошая строительная организация. Ведь работы для строителей всегда хватает, начиная от ремонта, нового строительства и так далее.

Почему не отдать эту нишу более эффективному частнику, чиновник скромно умолчал. Но зато охотно рассказал о другом «пилотном проекте» — шкловском райагросервисе, который в буквальном смысле пришлось снести до основания, чтобы на его месте построить новый с нуля. И снова вопрос о частнике даже не повис в воздухе, его и не обсуждали, скорее всего.

Чем все это закончится, несложно догадаться. Достаточно вспомнить, как по заданию Лукашенко подымали «из руин и пепла» соседнюю Оршанщину.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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