В Мариуполе партизаны взорвали авто кадыровцев 13.07.2025, 9:19

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«Ахмат» теряет технику.

Во временно оккупированном Мариуполе агент движения «АТЕШ» уничтожил автомобиль боевиков «Ахмат». Диверсия произошла ночью, исполнитель безопасно покинул место операции.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Движение сопротивления «АТЕШ» заявило о проведении очередной диверсии на территории временно оккупированного Мариуполя.

По их данным, в результате подрыва уничтожено транспортное средство, которое принадлежало боевикам так называемого подразделения «Ахмат», находящихся в городе.

Операция прошла ночью, когда оккупанты находились в здании. Агенту удалось уничтожить авто и незаметно покинуть район.

«Передаем привет марионетам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина - напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет караться всеми доступными методами», - говорится в обращении.

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