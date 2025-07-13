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SpaceX Маска инвестирует 2 млрд долларов в компанию-создателя чат-бота Grok

  • 13.07.2025, 9:21
SpaceX Маска инвестирует 2 млрд долларов в компанию-создателя чат-бота Grok
Илон Маск

В будущем планируется интегрировать ИИ в роботов Tesla Optimus.

Компания SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать 2 млрд долларов в его компанию xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Wall Street Journal и Reuters.

Как пишут издания, эти инвестиции составляют почти половину недавно привлеченного капитала для производителя чат-бота Grok (речь о раунде инвестиций в 5 млрд долларов).

Reuters отмечает, что инвестиции были совершены после слияния xAI с Х, и объединенная компания, оценивается в 113 млрд долларов.

Также сообщается, что в настоящее время чат-бот Grok обеспечивает поддержку Starlink и в будущем планируется интегрировать его в роботов Tesla Optimus.

Несмотря на недавние разногласия по поводу ответов Grok, Маск назвал его «самым умным ИИ в мире». Тем временем xAI продолжает вкладывать значительные средства в обучение моделей и инфраструктуру.

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